Грузинські виробники не поспішають повертатися на російський ринок

Москва.Грузинські виробники виноробної продукції та мінеральної води не поспішають повертатися на російський ринок.

Про це УНІАН повідомили у Федеральній службі з нагляду у сфері захисту прав споживачів і благополуччя людини (Росспоживнагляд).

«На державну реєстрацію надійшли документи та зразки бутильованої виноробної продукції від двох грузинських виробників із 36, які за результатами першої поїздки експертів Росспоживнагляду 25 лютого - 1 березня 2013 року могли уявити документацію та зразки продукції для проходження процедури державної реєстрації», - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що крім зазначених виробників виноробної продукції ще 59 грузинських виробників представили заявки на поставку алкогольної продукції в Російську Федерацію. При цьому не всі компанії представили матеріали для документарної перевірки в повному обсязі.

У представленому Національним агентством вина Грузії проекті графіка роботи експертів для 2-ї поїздки з ознайомлення з виноробними підприємствами додатково включено низку підприємств, які взагалі не зверталися до Росспоживнагляд.

Таким чином, раніше оголошені строки виїзду групи експертів Росспоживнагляду в третій декаді березня 2013 року, скоріше за все не будуть дотримані з вини грузинської сторони.

До того ж Росспоживнагляд підтверджує готовність виїзду експертів одразу після надання грузинською стороною всієї необхідної інформації, проведення її аналізу та узгодження графіка відвідування виноробних підприємств та виробників мінеральної води з Національним Агентством вина Грузії та Національним агентством продовольства.

Як повідомляв УНІАН, грузинські сільгосптовари, вина і мінеральна вода «Боржомі» були заборонені до ввезення в Росію в 2006 році. У Росспоживнагляді вказували, що під час перевірок цієї продукції були виявлені порушення санітарно-епідеміологічних норм. У Грузії це рішення називали політично мотивованим.

20 грудня 2012 року Президент РФ Володимир Путін заявив, що країна виконає свої зобов'язання перед Грузією в рамках СОТ і допустить її товари на свій ринок.