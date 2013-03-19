Виробник сиру «Бель Шостка Україна» скоротив збиток на 23%

Один з найбільших в Україні виробників сиру «Бель Шостка Україна» в 2012 році скоротив чистий збиток до 60,7 млн грн, що на 22,5% менше, ніж у 2011 році, йдеться в повідомленні компанії.

Згідно з повідомленням, нерозподілений збиток підприємства минулого року зріс до 196,4 млн грн зі 138,9 млн грн у 2011 році. Сумарна дебіторська заборгованість скоротилася на 9,9% - до 86,2 млн грн. Довгострокові зобов'язання «Бель Шостка Україна» в 2012 році становили 121 тис. грн, тоді як у 2011 році компанія довгострокових зобов'язань не мала. Поточні зобов'язання за підсумками минулого року скоротилися у 2,6 рази - до 105,1 млн грн.

Активи компанії скоротилися до 309,3 млн грн у 2012 році з 342,9 млн грн у 2011 році.

На зборах акціонерів, яке відбудеться 19 квітня, серед інших буде розглянуте питання про розподіл збитків.

Довідка УНІАН. «Шосткинський молочний комбінат» був побудований в 1981 році. У 2007 році його придбала французька група Bel. На українському ринку продукція компанії представлена ​​торговими марками «Шостка» і «Весела Корівка».