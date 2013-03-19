Новим гендиректором «Конті» став Андрій Родіонов

Генеральним директором одного з найбільших виробників кондитерських виробів в Україні об'єднання «Конті» призначений Андрій Родіонов, повідомила прес-служба компанії.

Згідно з повідомленням, до цього А.Родіонов займав керівний пост у м'ясопереробній групі компаній «Царицино».

Нагадаємо, 7 березня на зборах акціонерів компанії ухвалили рішення про дострокове припинення повноважень генерального директора Олега Логвінова.

Довідка УНІАН. Компанія «Конті» заснована в 1997 році. До складу групи входять АТ «ВО «Конті» і ЗАТ «Конті-Рус». Виробничі активи групи: Донецька, Костянтинівська, Горлівська кондитерські фабрики - в Україні і дві кондитерські фабрики в м. Курськ - в Росії.

Основні ТМ групи «Конті»: AMOUR (шоколад у ригелях Dolci і шоколадна плитка AMOUR, шоколадні цукерки EsfeRo, горіхи в шоколаді AMOUR), Bonjour, а також «Супер-Контік», «Беліссімо», «Мелодика», «Мамулін торт» , BisKonti, «Джек», «КонтіТофіта» і «Золота Лілія».

Виробниче об'єднання «Конті» в 2012 році збільшило чистий прибуток у 4,6 рази в порівнянні з 2011 роком - до 268,3 млн грн.