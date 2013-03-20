«КрафтФудз Україна» торік збільшила прибуток на 26%

Компанія «КрафтФудз Україна», один з лідерів із виробництва кондитерських виробів і снеків в Україні, у 2012 році збільшила чистий прибуток на 26% - до 453 млн грн з 360 млн грн в 2011 році.

Про це компанія повідомила в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно з повідомленням, вартість активів підприємства у 2012 році зросла на 12% - до 2,2 млрд грн. Дебіторська заборгованість підприємства за підсумками 2012 зросла на 4,2% - до 623,6 грн. Поточні зобов'язання компанії скоротилися на 7% - до 870,3 млн грн, водночас підприємство не має довгострокових зобов'язань.

Довідка УНІАН. «КрафтФудз Україна» працює в Україні з 1995 року.

Компанія є одним з найбільших виробників в Україні у категоріях кава, солоні снеки, печиво, шоколад, жувальна гумка та льодяники.

До складу компанії входять Тростянецька кондитерська фабрика (Сумська обл.) та Вишгородська філія із виробництва картопляних чіпсів (Київська обл.).

Продукція компанії представлена ​​брендами Jacobs, Carte Noire, «Корона», Milka, «Ведмедик «Барні», Oreo, TUC, «Люкс», Halls, Dirol, Picnic, Tassimo і «BelVita. Добрий ранок!».