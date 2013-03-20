Азаров доручив Вілкулу готуватися до «великої води»

Прем'єр-міністр України Микола Азаров доручив віце-прем'єр-міністру Олександру Вілкулу організувати роботу для запобігання наслідкам весняних паводків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив, відкриваючи сьогодні засідання Кабінету Міністрів.

"Українські метеорологи прогнозують, що прихід справжньої весни в Україну дещо затримується. Насправді ми всі втомилися від зими. Ще будуть морози, доволі рясні снігопади і дощі. Кардинального потепління, за оцінками наших метеорологів, можна очікувати на початку квітня. Тому звертаю увагу Міжвідомчого оперативного штабу на чолі з віце-прем’єром Олександром Вілкулом, а особливо - Державної служби з надзвичайних ситуацій – на першочергову увагу до організації нормального проходу великої води", - сказав М.Азаров.

Він зазначив, що крига вже більш-менш зійшла, але загроза повеней в окремих районах, через танення снігу та сильні опади, зберігається. За його словами, це стосується в першу чергу Волинської, Рівненської, Чернігівської областей. На річках Карпат вода вже піднімалась на 1,5-2,0 метри, а на деяких ділянках захисних дамб річки Тиса навіть до 6 метрів.

"Зараз рівні води знизились, але ще будуть інші хвилі їх зростання. Центральні та місцеві органи влади зобов’язані зробити все необхідне, щоб можлива повінь та пов’язані природні явища не призвели до негативних наслідків, втрат. Треба енергійно і постійно усувати виявлені недоліки. Йдеться про розчистку русел і дренажів, зміцнення водозахисних споруд тощо. Тут наголошую на особливій відповідальності місцевої влади. Ці роботи місцева влада повинна організувати з високою відповідальністю за безпеку наших громадян, за збереження майна людей, громад і підприємств. Ніхто не має права чекати, що все зроблять рятівники. Навпаки, треба зробити все, щоб рятівникам не залишилось роботи", - наголосив глава уряду.

За його словами, мобілізувати треба комунальників, підприємства і громадськість. Головне, сказав М.Азаров, що не повинно бути «безхозних» річок та відводних каналів, оскільки саме через їх захаращення наслідки стихії бувають набагато більшими.