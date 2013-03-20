На базі Аграрного фонду створять «Агрофінфонд»

Міністерство аграрної політики і продовольства в рамках «Державної програми активізації розвитку економіки у 2013-2014 роках» планує створити на базі Аграрного фонду ПАТ «Агрофінфонд».

Про це повідомив заступник директора департаменту економічного розвитку аграрного ринку Мінагропроду Сергій Петренко.

«З метою зміцнення позитивної динаміки нарощування виробництва і експортного потенціалу в 2013-2014 роках планується ...створення на базі Аграрного фонду публічного акціонерного товариства «Агрофінфонд»...», - цитує прес-служба Мінагрополітики С.Петренка.

Як повідомляли спеціалізовані агровидання, зокрема "АПК-ІНФОРМ", Мінагропрод у концепції комплексної державної програми реформування і розвитку сільського господарства України у липні 2010 року вже пропонував перетворити Аграрний фонд і Національну акціонерну компанію (НАК) "Украгролізинг" на "Агрофінфонд" і "Агрофінлізинг" і надати їм функції інструменту кредитування аграрних підприємств.

Згідно з документом, зокрема, планувалося перетворити Аграрний фонд на інструмент короткострокового кредитування (до одного року) і наповнити його дешевими фінансовими ресурсами

Для його фінансування Мінагропрод пропонував скасувати дотації аграріям, а також скасувати програму здешевлення відсоткових ставок комерційних банків у разі залучення кредитів аграріями.

Довідка УНІАН. Аграрний фонд, створений у 2005 році, виконує функції державного регулятора цінової політики в агропромисловому секторі і належить до сфери управління Міністерства аграрної політики і продовольства України.