Оптимальні терміни сівби ярових скоротяться через негоду

Через несприятливі погодні умови оптимальні строки сівби ярових культур скоротяться, у зв'язку з чим аграріям необхідно максимально сконцентрувати матеріальні ресурси.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр аграрної політики і продовольства України Микола Присяжнюк на брифінгу.

«Погодні умови призупинили динаміку проведення весняно-польових робіт. Значної тривоги це не викликає, але відбувається затримка проведення польових робіт. Необхідно мобілізуватися і провести ці роботи в більш стислі терміни», - сказав М.Присяжнюк.

За інформацією міністра, до 19 березня аграрії засіяли яровими культурами 480 тис. га, тоді як на аналогічну дату 2012 року було засіяно 0,4 тис. га. Сьогодні посівна триває в Одеській області (засіяно 141 тис. га), Херсонській (131 тис. га), Миколаївській (63,3 тис. га), Запорізькій (40 тис. га), Дніпропетровській (7 тис. га) і Донецькій (3,7 тис. га) областях. При цьому в Криму завершено сівбу ранніх ярових, ними засіяно 92 тис. гак.

М.Присяжнюк також поінформував, що у хорошому і задовільному стані перебувають 91,6% площ під озимими. Прогноз пересівання не змінився і становить 300-500 тис. га.

Крім того, за словами М.Присяжнюка, підгодівлю озимих здійснено на площі 4,8 млн. га, що становить 59% прогнозу. При цьому аграрії забезпечені мінеральними добривами на 109% заявлених потреб. Забезпеченість засобами захисту рослин становить 80% потреби.

Як повідомляв УНІАН, українські аграрії стан на 18 березня засіяли ранніми яринами зерновими і зернобобовими культурами 454 тис. га, що становить 15% прогнозного показника посівів. Усього яровими культурами у 2013 році планується засіяти 8,1 млн га.