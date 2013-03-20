«Карлсберг Україна» в 2012 році збільшила чистий прибуток на 6,2%

Великий виробник пива компанія «Карлсберг Україна» в 2012 році збільшила чистий прибуток до 512,9 млн грн з 483 млн грн у 2011 році.

Про це компанія повідомила в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно з повідомленням, вартість активів підприємства в 2012 році зросла на 14% - до 3,3 млрд грн.

Дебіторська заборгованість компанії за підсумками 2012 року скоротилась на 15% - до 332,9 млн грн.

Поточні зобов'язання скоротилися на 3,2% - до 672,8 млн грн. До того ж підприємство закрило всі довгострокові зобов'язання в 2012 році. У 2011 році їх сума становила 141,2 млн грн.

Довідка УНІАН. Власником Carlsberg Ukraine є Carlsberg Group - одна з провідних пивоварних груп у світі.

До складу групи Carlsberg в Україні входять три пивоварні заводи в Запоріжжі, Києві та Львові.

В Україні компанія представляє бренди "Славутич", "Львівська", Tuborg, "Балтика", Carlsberg, Holsten, Corona, "Арсенал", "Хмільне", "Квас Тарас", Top Tea, Negra Modelo, Somersby, Guinness, Kilkenny, Harp, Warsteiner.

За підсумками 2011 року Carlsberg стала другим за величиною гравцем ринку пива в Україні з часткою, за даними ACNielsen, 28,8%. У сегменті квасу вона займає 35,8% ринку в натуральному виразі.