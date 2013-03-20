Одеський завод шампанських вин у 2012 році скоротив чистий збиток на 52,7%

«Одеський завод шампанських вин» за підсумками 2012 року скоротив чисті збитки до 19,5 млн грн, що на 52,7% менше, ніж у 2011 році, йдеться в повідомленні компанії.

Згідно з повідомленням, нерозподілений збиток підприємства в минулому році зріс на 30,2% у порівнянні з результатами 2011 року - до 84,2 млн грн. Сумарна дебіторська заборгованість збільшилася до 64,4 млн грн у 2012 році з 49,9 млн грн у 2011 році. Поточні зобов'язання компанії за підсумками минулого року скоротилися до 12,4 млн грн, що в 7,2 рази менше, ніж у 2011 році.

Активи підприємства в 2012 році становили 140,8 млн грн проти 126,8 млн грн у 2011 році.

На зборах акціонерів компанії, які відбудуться 25 квітня, зокрема розглянуть питання про погашення (розподіл) збитків підприємства.

Довідка УНІАН. «Одеський завод шампанських вин» - один з лідерів галузевого ринку. Виробляє 34 види продукції ТМ «Одеса», ТМ «L'Odessika» і ТМ «Henri Roederer». З 2009 року завод шампанських вин входить до міжнародної групи компаній «Gruppo CAMPARI».

За підсумками 2011 року підприємство збільшило чистий збиток у 8 разів порівняно з 2010 роком до 37,1 млн грн.