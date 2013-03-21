Мінагропрод прогнозує збільшення експорту зерна

Міністерство аграрної політики та продовольства України очікує, що експорт зерна цього маркетингового року (МР, липень 2012 р. - червень 2013 р.) зросте до 24,4 млн тонн.

Про це повідомила прес-служба Мінагропроду.

«Прогноз експорту зерна до кінця цього маркетингового року ми збільшили до 24,4 млн тонн. І здебільшого це відбулося за рахунок збільшення прогнозу експорту кукурудзи. Її вітчизняні аграрії можуть поставити на зовнішні ринки ще 3,6 млн тонн на додаток до експортованих на сьогодні 10,4 млн тонн», - сказано в прес-релізі з посиланням на міністра Миколу Присяжнюка.

Станом на 19 березня експортний потенціал пшениці очікується на рівні 6,4 млн тонн, ячменю - 3,3 млн тонн, жита та інших зернових - близько 640 тис. тонн.

Як повідомляв УНІАН, раніше М.Присяжнюк заявив, що експорт кукурудзи цього МР на зовнішні ринки може досягти 14 млн тонн.

Довідка УНІАН. За даними Мінагропроду, Україна цього МР уже експортувала 19 млн тонн зернових, зокрема 6,2 млн тонн пшениці, понад 2 млн тонн ячменю і 10,1 млн тонн кукурудзи.

У 2012 році врожай зернових в Україні становив 46,2 млн тонн проти 56,7 млн тонн у 2011 році.

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