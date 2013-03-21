Янукович звільнив Чужмира з посади заступника міністра агрополітики

Президент Віктор Янукович звільнив з посади заступника міністра аграрної політики і продовольства України - керівника апарату Михайла Чужмира.

Про це йдеться в Указі Президента на його офіційному сайті.

Як повідомляв УНІАН, Михайло Чужмир був призначений В.Януковичем на посаду заступника міністра аграрної політики і продовольства України - керівником апарату у вересні 2012 року.