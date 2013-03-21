Аграрії в разі скасування податкових пільг втратять 19 млрд грн - УКАБ

Якщо уряд ухвалить рішення про скасування податкових пільг для сільгоспвиробників, то їх втрати становитимуть 19 млрд грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в четвер повідомив журналістам генеральний директор асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» (УКАБ) Володимир Лапа.

«У разі скасування фіксованого сільськогосподарського податку та пільг на податок на додаткову вартість втрати для сільгоспвиробників становитимуть близько 19 млрд грн. Це більше, ніж половина тих доходів, які отримують сільгоспвиробники», - підкреслив В.Лапа.

За його словами, податкові пільги, які діють в Україні з 1998 року, є основним чинником державного впливу, який призвів до істотного зростання промислового виробництва упродовж 2000-2012 років.

Крім того, В.Лапа зазначив, що ліквідація пільгового оподаткування спричинить збільшення кількості збиткових сільгосппідприємств.

«Якщо зараз в Україні кількість збиткових сільгосппідприємств становить 17-30%, то в разі скасування податкових пільг ця кількість зросте до 50%», - сказав експерт.

Представники аграрних асоціацій, які також брали участь у прес-конференції, повідомили, що направлять лист до Президента України Віктора Януковича і Голови Верховної Ради Володимира Рибака з проханням посприяти збереженню пільгових режимів оподаткування сільгоспвиробників.

Довідка УНІАН. В Україні пільговим режимом оподаткування користуються 15,7 тис. аграріїв, що становить 7,5% загальної кількості платників ПДВ.