Азаров назвав першочерговим завданням проведення весняно-польових робіт у стислі терміни

Через несприятливі погодні умови проведення весняно-польових робіт у максимально стислі терміни є для аграріїв завданням номер один.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр Микола Азаров, виступаючи на засіданні Ради регіонів при Президентові України.

«Затримується прихід весни. До 30 березня тепла не буде. Затримується початок весняно-польових робіт. Проте, оскільки баланс температур негативний - літо буде спекотним. Отже, завдання номер один - провести весняно-польові роботи в максимально стислі терміни», - сказав М.Азаров.

Як раніше повідомляв УНІАН з посиланням на слова міністра аграрної політики і продовольства Миколи Присяжнюка, через несприятливі погодні умови оптимальні терміни сівби ярових культур скоротяться, у зв'язку з чим аграріям необхідно максимально сконцентрувати матеріальні ресурси. М.Присяжнюк також зазначив, що погодні умови зупинили динаміку проведення весняно-польових робіт.

Водночас значне зниження температури повітря, яке спостерігалося 15-17 березня в західних і центральних областях України, не вплинуло на стан озимих зернових.

До 19 березня аграрії засіяли яровими культурами 480 тис. га, тоді як до аналогічної дати 2012 року було засіяно 0,4 тис. га.

Усього у 2013 році яровими зерновими і зернобобовими планується засіяти 8,1 млн га.

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