Янукович призначив 5 членів наглядової ради Держзембанку

Президент України призначив 5 членів наглядової ради Державного земельного банку.

Згідно з постановою №154 від 21 березня 2013 року «Про членів наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Державний земельний банк», до нього увійшли член Національної комісії з питань державного регулювання у сфері ринків фінансових послуг Віктор Берлін, член Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Костянтин Кривенко, голова Окружної державної податкової служби - центрального офісу з обслуговування великих платників податків Державної податкової служби Сергій Степенко.

Як наголошується в постанові, також членами наглядової ради були призначені ректор Університету банківської справи НБУ Тамара Смовженко та голова правління «Державної продовольчо-зернової корпорації України» Ігор Якубович, але обійняти призначені посади вони можуть за погодженням.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет Міністрів України раніше здійснив призначення наглядової ради Держзембанку. Згідно з постановою №134 від 4 березня 2013 року, до неї увійшли директор департаменту фінансово-кредитної політики та бухобліку Міністерства аграрної політики та продовольства Баграт Ахіджанов, перший заступник голови Державного агентства земельних ресурсів Артем Кадомський, директор департаменту боргової та міжнародної фінполітики Міністерства фінансів Галина Пахачук, заступник міністра аграрної політики і продовольства Олександр Сень та директор департаменту забезпечення діяльності міністра фінансів Роман Чуприненко.

Довідка УНІАН. 2 липня 2012 року Кабінет Міністрів України своєю постановою створив Державний земельний банк зі статутним капіталом 120 млн грн. 100% статутного капіталу банку належать державі. Державний земельний банк має право здійснювати операції з земельними ділянками і майновими правами на земельні ділянки відповідно до законодавства України у сфері земельних відносин та своїм статутом.

Згідно із законодавством, до складу наглядової ради державного банку входять члени, призначені Верховною Радою, Президентом і Кабміном.