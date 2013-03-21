Рада відхилила закон про державну підтримку сільського господарства

Верховна Рада відхилила Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України" з пропозиціями Президента України від 6 серпня (№0980).

Як передає кореспондент УНІАН, за пропозицію Президента відхилити даний закон проголосували 206 із 384 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Депутати не змогли подолати вето Президента 9 голосами із 376 зареєстрованих в сесійній залі депутатів.

У результаті закон вважається відхиленим.

Як зазначається у висновку Головного науково-експертного управління ВР на пропозиції Президента до відповідного закону, Президент України пропонує відхилити прийнятий ВР 4 липня Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про державну підтримку сільського господарства України”.

Зокрема, це пояснюється тим, що запропонований у ньому механізм реалізації чи безоплатної передачі Аграрним фондом об'єктів державного цінового регулювання з державного інтервенційного фонду визначеному постачальнику є таким, що порушує конституційні принципи конкуренції, суперечить Бюджетному кодексу України, містить ризики застосування корупційних схем при розпорядженні об'єктами державного цінового регулювання та може призвести до непрогнозованих втрат бюджетних коштів.

Як повідомляв УНІАН, 4 липня Верховна Рада України ухвалила закон «Про внесення змін до Закону України “Про державну підтримку сільського господарства України” щодо діяльності Аграрного фонду».

Законом надавалося право Аграрному фонду здійснювати реалізацію чи безоплатну передачу об’єктів державного цінового регулювання з державного інтервенційного фонду визначеному позичальнику (сільськогосподарському товаровиробнику /товаровиробнику).

Водночас це дозволялося робити виключно у зв’язку з закінченням установленого терміну зберігання об’єктів державного цінового регулювання, а також виникнення обставин, які можуть призвести до псування або погіршення їх якості до закінчення терміну зберігання, за умови одночасної або наступної поставки до державного інтервенційного фонду тієї ж кількості та якості об’єктів державного цінового регулювання у встановленому Кабінетом Міністрів порядку.

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