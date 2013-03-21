Ринок доставки бутильованої води у Києві у 2012 році виріс на 70% - експерти

Ринок доставки бутильованої води населенню Києва в 2012 році збільшився на 70% і становить близько 200 млн літрів, а частка домогосподарств, що використовують послуги доставки води додому, зросла на 5 п.п. - до 12%.

Про це повідомив президент Асоціації «Бутильовані води України» (АБВУ) Ігор Пастух на круглому столі «Ринок бутильованої води. Стандрати якості», що проходив в УНІАН.

«Зараз ми вважаємо, що ринок реально виріс до 200 млн літрів. Якщо врахувати, що ціна (за бутель, яка становить 18,9 літрів - УНІАН) десь в середньому 30-35 грн, можна отримати відповідну цифру», - сказав І.Пастух.

Як зазначив І.Пастух, за результатами проведених АБВУ досліджень, у 2012 році частка опитаних домогосподарств, що користуються доставкою бутильованої води, торік зросла до 12% з 7% в 2011 році. Крім того, в 2012 році віковий діапазон киян, які замовляють воду з доставкою додому, розширився до 20-55 років проти 25-45 років у 2011 році.

Як зазначив президент АБВУ, ринок бутильованої води в Україні значно зріс до 2008 року і наразі не має стрімкого розвитку.

«У 2008-2009 роках був спад. Після цього ми наздогнали показники, але такого шаленого зростання, як до 2008 року, немає. Зростання ринку становить 3-5% », - повідомив І.Пастух.

За словами президента асоціації, при такому обсязі загальна частка ринку компаній-постачальників бутильованої води, що входять до складу АБВУ, становить близько 40-46% з існуючих на ринку України 200-250 операторів доставки води.

Як зазначила головний технолог одного з великих виробників бутильованої води Лілія Яценко, виробники води повинні гарантувати якість води, яку вони випускають.

«Для отримання якісного продукту важливим є дотримання всіх норм на виробництві. Клієнт на вимогу може отримати всю інформацію про те, яку воду він п'є», - уточнила технолог, додавши що споживачі можуть вимагати у постачальників води сертифікат якості за мікробіологічними показниками.

Як зазначив присутній на прес-конференції сімейний лікар і дієтолог Борис Скачко, сьогодні споживання води для людини стає дедалі важливішим.

«Людина вживає близько 1 тонни води на рік. При цьому її якість дуже важлива », - сказав Б.Скачко.

За словами медика, якщо людина п'є менше норми бажаного споживання води або не стежить за її якістю, у неї може виникнути або розвинутися низка хвороб, таких як депресія, хвороби серця, шкіри і тощо.

Довідка УНІАН. Асоціація «Бутильовані води України» існує з 2005 року і об'єднує операторів ринку бутильованої води з доставкою, постачальників обладнання та дистриб'юторів.

Компанії, що входять до складу АБВУ, є сертифікованими членами Європейської Асоціації бутильовщиків (Watercooler Europe).

Станом на 2012 р. в компанію входять такі компанії, як: "Грайф Україна", "ІДС Аква Сервіс", "Небесна Криниця", "Юджин Лтд", "Компанія Субос", "Райське джерело", "Чиста вода", "Компанія МСТ".