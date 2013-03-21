ВР відправила на доопрацювання зміни до закону про регулювання закупівельних цін на молоко

Верховна Рада направила в Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин на доопрацювання закон "Про внесення змін до статті 3 Закону України “Про державну підтримку сільського господарства України” щодо регулювання закупівельних цін на молоко" з пропозиціями Президента України від 3 липня (№0981).

Як передає кореспондент УНІАН, за пропозицію Президента відхилити даний закон проголосували 126 із 392 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Депутати також не змогли подолати вето Президента на даний закон.

Проте за пропозицією голови комітету Григорія Калетніка, представника Президента у Верховній Раді Юрія Мірошниченка та ще низки народних депутатів депутати проголосували за направлення цього закону у відповідний комітет на доопрацювання. За це рішення проголосували 285 із 394 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Закон "Про внесення змін до статті 3 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України" щодо регулювання закупівельних цін на молоко" Верховна Рада шостого скликання ухвалила 7 червня 2012 року.

Президент України вважає, що закон необхідно відхилити. У своїх пропозиціях він зазначає, що щорічне зобов'язання Аграрного фонду закуповувати сире молоко для здійснення державних товарних інтервенцій суперечить здоровому глузду, тому що обмеженість строку зберігання сирого молока та здійснення інтервенційних операцій щодо нього через Аграрну біржу (як того вимагає підпункт 9.2.1 пункту 9.2 статті 9 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України") є неможливим.

Також запропоноване скорочення строку проведення розрахунків стосуватиметься закупівлі не тільки молока і молочних продуктів, а й усіх інших об'єктів державного цінового регулювання, визначених у статті 3 закону "Про державну підтримку сільського господарства України" (до яких належать, зокрема, пшениця тверда та м'яка, зерно суміші пшениці та жита (меслин), кукурудза, ячмінь, жито озиме, жито ярове, горох, гречка, просо, насіння соняшнику, цукор-пісок (буряковий), борошно пшеничне, борошно житнє, м'ясо та субпродукти забійних тварин і птиці, молоко сухе, масло вершкове, олія соняшникова).

Реалізація пропонованої норми може призвести до значного погіршення платіжного балансу переробних підприємств, оскільки технологічні умови виробництва окремих видів продукції (наприклад, сирів) потребують певного часу для набуття товарності.

Відтак, зміна терміну здійснення розрахунків між суб'єктами, що здійснюють заготівельну діяльність, та постачальниками сільськогосподарської продукції, яка підлягає державному ціновому регулюванню, створює ризик вимивання оборотних коштів переробних підприємств, збільшення їх кредиторської заборгованості перед банками, зменшення виробництва продукції внаслідок скорочення обсягів закупівлі сировини. Це у свою чергу позначиться на собівартості готової продукції та спричинить підвищення цін на продукцію у роздрібній мережі.

Крім того, зазначає Президент, положення закону про запровадження вимоги щодо укладення під час здійснення заготівельної діяльності договорів купівлі-продажу молока та молочних продуктів у письмовій формі і про встановлення адміністративної відповідальності за недотримання такої вимоги суперечить нормам Цивільного кодексу України.