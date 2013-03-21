Президент доручив Кабміну підтримати фермерів-початківців

Президент України Віктор Янукович доручив уряду в межах діючих бюджетних програм забезпечити повноцінне фінансування заходів, спрямованих на підтримку фермерів-початківців, сприяти створенню та розвитку сімейних ферм на селі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це він сказав на засіданні Ради регіонів.

«Реалізація цих завдань створить умови для досягнення стратегічних цілей, якими я вважаю підвищення товарності сільськогосподарського виробництва та забезпечення внутрішнього ринку продовольством високої якості», - сказав Віктор Янукович.

Він підкреслив, що тільки через об’єднання зусиль держави та виробників сільгосппродукції, через розвиток кооперації - споживчої, збутової, обслуговуючої, кредитної, через відродження підприємницької активності можна підвищити економічну результативність сільськогосподарського виробництва, досягти високих соціальних стандартів життя на селі.

Глава держави також наголосив на важливості дієвої підтримки розвитку кооперації на селі. «Влада має гарантувати державну допомогу розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів на етапах їх створення», - зазначив В.Янукович.

Влада має гарантувати підтримку на етапі просування сільськогосподарської продукції на ринок, створити сприятливі умови для наближення товаровиробника сільськогосподарської продукції безпосередньо до споживача, сформувати сучасні ринкові механізми, додав він.

Президент також зазначив, що місцевій владі необхідно сприяти організації та проведенню ярмарків і виставок із продажу сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки, налагодити ефективну роботу оптових ринків сільськогосподарської продукції. «Ефективність державної підтримки села повинна бути забезпечена впровадженням програмно-цільового підходу до розвитку сільських територій», - сказав глава держави.

Він зазначив, що пріоритети розвитку сільських територій та соціально-економічного розвитку села мають знайти відображення в новому проекті Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, а також під час розробки та доопрацювання відповідних регіональних стратегій економічного й соціального розвитку.

«Сучасне українське село повинне мати розвинуту інфраструктуру - платформу для залучення інвестицій та відродження підприємницької активності. Її невід’ємною складовою має стати комплексна розбудова аграрного ринку, розвитку доріг, транспорту, житлово-комунальної та інженерної сфер. І це також повинно бути пріоритетом роботи уряду та місцевої влади», - наголосив Президент.

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