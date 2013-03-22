Мінагропрод: яровими зерновими засіяно 647 тис. га – 23% від прогнозу

Українські аграрії засіяли ранніми яровими зерновими 647 тис. га, що становить 23% від прогнозу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на круглому столі у п'ятницю повідомив директор департаменту фінансово-кредитної політики Міністерства аграрної політики і продовольства Баграт Ахіджанов.

«Посів ранніх ярових культур здійснено на площі 647 тис. га, або 23% від прогнозу», - сказав він.

За його даними, підживлення рослин виконано на площі 5,5 млн га.

Б.Ахіджанов нагадав, що на проведення весняно-польових робіт аграріям необхідно 39 млрд грн, що на 1,7 млрд більше, ніж у 2012 році. З цієї суми власні кошти сільгоспвиробників становлять 31 млрд грн.

Дефіцит коштів, за його словами, буде покрито за рахунок залучення комерційних кредитів (3,7 млрд грн), банківських кредитів (3,8 млрд грн) і з укладення форвардних контрактів Аграрним фондом і Державною продовольчою зерновою корпорацією України (300 млн грн).

Як раніше повідомляв УНІАН з посиланням на слова міністра аграрної політики і продовольства Миколи Присяжнюка, через несприятливі погодні умови оптимальні терміни сівби ярових культур скоротяться, у зв'язку з чим аграріям необхідно максимально сконцентрувати матеріальні ресурси. М.Присяжнюк також зазначив, що погодні умови призупинили динаміку проведення весняно-польових робіт.

При цьому значне зниження температури повітря, яке спостерігалося 15-17 березня в західних і центральних областях України, не вплинуло на стан озимих зернових.

На 19 березня аграрії засіяли яровими культурами 480 тис. га, тоді як на аналогічну дату 2012 року було засіяно 0,4 тис. га.

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