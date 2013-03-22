Україна збільшила експорт продуктів харчової та переробної промисловості

За даними Міністерства аграрної політики і продовольства України, за 2 місяці цього року експорт харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів, на тлі зростання виробництва, збільшився на 25,7% і становив 1,5 млрд дол.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Мінагропроду.

«Дуже важливо, що зростає експорт готової продукції з доданою вартістю. Так, у січні-лютому обсяги експорту продукції харчової та переробної промисловості зросли на 298,1 мільйона доларів, тобто на 25,7% порівняно з відповідним періодом 2012 року. Всього у зазначений період експорт цієї продукції становив 1,5 млрд доларів», - відзначив міністр агрополітики і продовольства Микола Присяжнюк.

Згідно з повідомленням, виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів в Україні за 2 місяці цього року зросло на 6,3% порівняно з аналогічним періодом 2012 року.

Так, у січні-лютому найбільше зростання показало виробництво замороженого м'яса свійської птиці - на 65,7%, безалкогольних напоїв - на 22,9%, фруктових і овочевих соків - на 21,7%. Виробництво вершкового масла зросло на 15%, свіжого сиру - на 8,6% .

До того ж обсяг виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів за цей період не вказується.

Довідка УНІАН. Обсяги реалізації харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів за підсумками 2012 року збільшилися на 9,6% порівняно з 2011 роком – до 182,3 млрд грн і становили 16,4% від загального обсягу реалізованої промислової продукції в Україні, що є другим показником у країні після металургійного виробництва.

Обсяг експорту сільськогосподарської продукції з України, за інформацією М.Присяжнюка, в 2013 році може зрости до 22 млрд доларів США.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ринок карамелі: не солодко ні покупцям, ні кондитерам