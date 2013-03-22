«Галактон» у 2012 році збільшив чистий прибуток у 8,4 рази

Одне з найбільший молокопереробних підприємств в Україні «Галактон» за підсумками 2012 року наростило чистий прибуток до 96,4 млн грн, що в 8,4 рази більше, ніж у 2011 році.

Про це компанія повідомила в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно з повідомленням, вартість активів підприємства в 2012 році зросла на 35,2% - до 302 млн грн.

Дебіторська заборгованість компанії за підсумками 2012 зросла до 145,1 млн грн з 59,1 млн грн у 2011 році.

Поточні зобов'язання збільшилися на 40,5% - до 141,6 млн грн. До того ж довгострокові зобов'язання в 2012 році скоротилися в 11,2 рази - до 5,7 млн ​​грн.

На зборах акціонерів, які відбудуться 26 квітня, зокрема розглянуть питання про розподіл прибутку, отриманого в 2012 році.

Довідка УНІАН. Компанія «Галактон» входить до групи Danonе - світового лідера з виробництва молочних продуктів, яка працює в Україні з 1998 року. Компанія реалізує в Україні ТМ «Актімель», «Активія», «Растішка», «Даніссімо», «Живинка», «Веселий пастушок», «Біобаланс», «Тема», «Простоквашино», «Галактон».