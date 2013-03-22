Аграрії не можуть залучити понад 35-38 млрд грн кредитних коштів - експерт

Українські сільгоспвиробники не можуть залучити понад 35-38 млрд грн кредитних коштів через відсутність адекватної застави.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час круглого столу в п'ятницю повідомив заступник генерального директора Української аграрної конфедерації Олександр Ярославський.

«Максимальний обсяг кредитних ресурсів, які наші підприємства можуть залучити, - це 35-38 млрд грн. Це та сума, на яку в сільгосппідприємств є застава. Щобільше, на жаль, на сьогодні ця сума не може бути збільшена», - зазначив О.Ярославський.

За його словами, до кінця січня 2013 року кредитна заборгованість аграрних підприємств становила близько 34,2 млрд грн.

Як раніше повідомляв УНІАН, за даними Мінагропроду, на проведення весняно-польових робіт аграріям необхідно 39 млрд грн, що на 1,7 млрд більше, ніж у 2012 році. З цієї суми власні кошти сільгоспвиробників становлять 31 млрд грн.

До того ж дефіцит коштів буде покритий за рахунок залучення комерційних кредитів (3,7 млрд грн), банківських кредитів (3,8 млрд грн) і з укладання форвардних контрактів Аграрним фондом та Державної продовольчої зернової корпорації України (300 млн грн).

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