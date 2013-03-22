Українські ветеринари знайшли сальмонелу у польській курятині

Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України з 22 березня припинила ввезення на територію країни продукції тваринництва польської компанії Krak-Tol, повідомила прес-служба відомства.

Згідно з повідомленням, Львівська регіональна лабораторія ветеринарної медицини виявила у замороженому курячому м'ясі механічної обвалки польського виробника сальмонелу.

Довідка УНІАН. У 2012 році Україна імпортувала з Польщі товарів на 315,8 млн дол, що на 10,4% вище показника за 2011 рік. Держстат не повідомляє про частку м'яса і м'ясних продуктів у загальному обсязі імпорту з цієї країни.

Всього ж у 2012 році Україна імпортувала м'яса та м'ясних субпродуктів з усіх країн світу на 722 млн дол., що у 1,5 раза перевищило показники 2011 року.