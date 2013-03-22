Сума розміщення 5-річних євробондів агрохолдингу Бахматюка становить 275 млн дол.

Один з найбільших в Україні агрохолдингів «Укрлендфармінг» розмістив 5-річні євробонди на суму 275 млн дол. з дохідністю 10,875% річних, повідомив УНІАН фахівець з продажів інвестиційної компанії Dragon Capital.

Нагадаємо, що 19 лютого в Dragon Capital повідомили про те, що «Укрлендфармінг» планує розмістити євробонди на суму 500 млн дол. з орієнтовною дохідністю 10,5-11%, проте 21 березня джерело на ринку повідомило УНІАН про те, що компанія розмістила облігації на суму 250 млн дол. з дохідністю 10,875%.

Як повідомляв УНІАН,рейтингове агентство S&P присвоїло планованому випуску облігацій «Укрлендфармінг» рейтинг «В-». Рейтинг очікуваного рівня відшкодування боргу, присвоєний випуску, - «4», що відображає очікування «середнього» (30-50%) відшкодування боргу у разі дефолту.

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings присвоїло агрохолдингу «Укрлендфармінг» довгострокові рейтинги дефолту емітента (РДЕ) в іноземній і національній валюті на рівні «B» і «B+» відповідно. Агентство також підтвердило національний довгостроковий рейтинг компанії на рівні «АА+» (укр.). Прогноз всіх рейтингів - «стабільний».

Довідка УНІАН. Група компаній Ukrlandfarming («Укрлендфармінг») - один з провідних вертикально інтегрованих агрохолдингів України. В управлінні Ukrlandfarming знаходиться понад 530 тис. га землі. Основні напрямки діяльності: рослинництво, насінництво, молочне і м'ясне тваринництво, птахівництво, виробництво яєць і яєчного порошку, виробництво цукру, переробка, зберігання і торгівля зерновими і технічними культурами і ін

Компанію контролює український бізнесмен Олег Бахматюк.