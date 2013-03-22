Держземагентство обіцяє оприлюднити дані про земділянки і результати торгів

Державне агентство земельних ресурсів планує оприлюднити на своєму сайті інформацію про земельні ділянки, які виставляються на земельні торги, і результати торгів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі відомства, таке рішення ухвалила колегія Держземагентства, визначаючи основні напрямки розвитку земельних відносин і план роботи відомства на 2013 рік.

За рішенням колегії, планується забезпечити оприлюднення 100% інформації про земельні ділянки, зареєстровані у Державному земельному кадастрі, або про права на них, які виставлені на земельні торги, і результати торгів на офіційному веб-порталі Держземагентства.

Також передбачається завершення проведення нормативної грошової оцінки 100% земель населених пунктів України і забезпечення прозорості і визначеності процедури узгодження і затвердження документації із землеустрою.

Водночас планується створити ефективний механізм обороту земель сільськогосподарського призначення, удосконалити законодавство у сфері земельних відносин, а також створити прозорі механізми надання відомостей з Державного земельного кадастру, підвищення ефективності захисту інформації з обмеженим доступом та інформаційне наповнення Держземкадастру.