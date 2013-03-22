Миронівський хлібопродукт оцінив випуск євробондів на 750 млн дол. за номіналом

Найбільший виробник м'яса птиці компанія "Миронівський хлібопродукт" (МХП) оцінила випуск 7-річних євробондів на 750 млн дол. з купоном 8,25% на рівні 100% номіналу.

Про це сказано в повідомленні компанії на фондовій біржі.

Згідно з повідомленням, 386 млн дол. зі вказаної суми спрямують на рефінансування раніше випущених 5-річних бондів з купоном 10,25% на суму 350 млн дол. Залишок суми буде спрямований на фінансування інших боргових зобов'язань компанії.

Як повідомляв УНІАН, МХП прийняла рішення про рефінансування 60% своїх єврооблігацій, які були випущені в 2010 році на суму 584,8 млн дол. з погашенням в 2015 році. На рефінансування має бути спрямовано близько 350 млн дол.

7 березня міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings присвоїло планованому випуску євробондів "Миронівського хлібопродукту" рейтинг "B(EXP)".

Довідка УНІАН. Компанія «Миронівський хлібопродукт» - один з найбільших українських виробників аграрної продукції. Крім птахівництва та суміжних виробництв, холдинг займається вирощуванням кукурудзи, соняшнику, пшениці, ріпаку, фруктів, а також виробництвом яловичини, ковбасних виробів.

На ринку холдинг представлений торговими марками «Наша Ряба», «Легко!», «Дружба народів», «Бащинський», «Європродукт», «Сертифікований Ангус», «Фуа Гра». Земельний банк компанії становить близько 280 тис. гектарів.

МХП за підсумками 2012 року збільшив чистий прибуток на 20% порівняно з 2011 роком - до 311 млн дол. Виручка компанії в 2012 році збільшилася до 1,4 млрд дол. з 1,2 млрд дол. у 2011 році. EBIDTA зросла на 17% - до 468 млн дол. Маржа EBIDTA залишилася на рівні 2011 року - 33%. Дохідність на одну акцію збільшилася приблизно на 24% - з 2,26 дол. в 2011 році до 2,80 дол. в 2012 році.