Складні погодні умови чекають на Україну і в неділю

Завтра, 24 березня, у більшості областей України утримаються складні погодні умови.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, без опадів очікується в західних, Житомирській, Вінницькій, Одеській областях. На решті території хмарно, сніг, мокрий сніг, хуртовини, снігові замети, у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській областях сильні снігопади та сильні хуртовини, на сході дощ з переходом в сніг.

На дорогах місцями ожеледиця.

Вітер північний, північно-західний, 7-12 м/с, в Україні, крім західної частини, пориви 15-22 м/с, вночі в горах Криму та в Приазов'ї місцями 25 м/с.

Зниження температури у східних областях протягом доби до 0-6° морозу, у південній частині вночі до 6-11°, вдень до 0-5° морозу, на решті території вночі до 8-13°, в західних областях до 17-22° морозу, вдень 4-9° морозу.

У Києві та Київській області хмарно, вночі помірний, вдень невеликий сніг, хуртовина.

На дорогах ожеледиця. Вітер північний, 7-12 м/с, пориви 15-18 м/с.

Температура вночі по області 8-13°, вдень 4-9° морозу; у Києві вночі 10-12°, вдень 6-8° морозу.