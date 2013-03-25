Столична податкова з початку року виявила контрафактної продукції на 63 млн грн

Державна податкова служба України у Києві з початку року виявила і вилучила з незаконного обігу підакцизної продукції на 63 млн грн, а також закрила три підпільні виробництва лікеро-горілчаних виробів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДПСУ в Києві.

Згідно з повідомленням, зокрема, вилучені 24 тис. пляшок горілки і 5 тис. літрів вина, а також 600 тонн паливно-мастильних матеріалів.

Як повідомляв УНІАН, на початку лютого Міністерство доходів і зборів України запропонувало ввести акцизні марки для підакцизних товарів нового зразка - з трирівневої захистом від підробки. Крім того, Міністерство доходів і зборів України розробило законопроект, яким пропонується запровадити державну реєстрацію устаткування, що використовується для виробництва підакцизних товарів - спирту, алкогольних напоїв і тютюну.