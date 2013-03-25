Держветфітослужба минулого тижня перевірила 441 м'ясопереробне підприємство

Минулого тижня співробітники Державної ветеринарної служби і співробітники ветеринарної міліції провели інспекцію на 441 підприємстві, що займається переробкою м'ясної продукції.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства аграрної політики і продовольства України.

Згідно з повідомленням, за результатами інспектування призупинено робота 20 підприємств й обмежено оборот 30,4 тонн продукції тваринного походження сумнівної якості.

До державного бюджету за результатами перевірок стягнуто штрафних санкцій на суму 34,6 тис. грн.

Як повідомляв УНІАН, на території України продовжено здійснення заходів щодо забезпечення стабільної епізоотичної ситуації та продовольчої безпеки.