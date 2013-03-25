Затримка ярової сівби може спричинити скорочення врожаю зернових на 15-18%

Затримка ярової сівби в центральних областях, викликана несприятливими погодними умовами, спричинить скорочення обсягів урожаю зерна 2013 року на 15-18%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив директор Гідрометцентру Микола Кульбіда.

“Враховуючи істотний термін затримки порівняно з оптимальними термінами ярової сівби, можливе зниження урожаю лише за рахунок ярових посівів на 15-18%”, - сказав М.Кульбіда.

За його словами, центральні області країни зможуть почати сівбу ярових культур не раніше ніж через 2-3 тижні. Проте директор Грідрометцентру зазначив, що за сприятливих погодних умов у період вегетації рослин втрати урожаю можуть бути дещо зменшені, проте вони все одно будуть.

Як повідомляв УНІАН, станом на 22 березня ранніми яровими зерновими в Україні засіяно 647 тис. га, що становить 23% від прогнозу.

Всього у 2013 році яровими зерновими і зернобобовими планується засіяти 8,1 млн. га.

Нагадаємо, 23-24 березня в деяких областях України випала більш як місячна норма снігу. Крім того, за даними Укргідрометцентру морозна погода зберігатиметься до 29 березня.

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