Істотних опадів на півночі і заході України цього тижня не буде - Гідрометцентр

Випадання значних опадів цього тижня в північних і західних районах України не прогнозується, оскільки балканський циклон, який став причиною сильних снігопадів, що пройшли в 13 областях країни з 22 по 24 березня, вийшов за її межі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу в понеділок повідомив директор Гідрометцентру Микола Кульбіда.

«Циклон вже вийшов поза територію України, і якихось істотних опадів на території України вже немає. Протягом найближчих днів в північній частині України опадів не буде», - сказав М.Кульбіда.

За його словами, температурний режим найближчим часом залишиться низьким, однак з 30 березня почнеться поступове потепління, яке з 1 по 2 квітня розповсюдиться по всій території країни. Теплий атмосферний фронт, який пройде по Україні в цей час, буде супроводжуватися мокрим снігом, що переходитиме в дощ.

Нагадаємо, раніше на прес-конференції М.Кульбіда повідомив, що затримка ярової сівби в центральних областях, викликана несприятливими погодними умовами, спричинить скорочення обсягів врожаю зерна 2013 року на 15-18%.

За його словами, центральні області країни зможуть розпочати сівби ярових культур не раніше ніж через 2-3 тижні. Однак директор Гідрометцентру зазначив, що за умови сприятливих погодних умов у період вегетації рослин втрати врожаю можуть бути дещо зменшені, проте вони все одно будуть.