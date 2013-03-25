«Полтавпиво» у 2012 році отримало 53 тис. грн прибутку

Фірма «Полтавпиво» ​​у 2012 році спрацювала з чистим прибутком у 53 тис. грн, проти 7,823 млн грн збитків, отриманих роком раніше, йдеться в повідомленні підприємства.

Згідно з повідомленням, за підсумками роботи в 2012 році активи підприємства становили 102,6 млн грн, основні кошти - 76,7 млн грн, сумарна дебіторська заборгованість - 13 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, у 2011 році ПАТ «Фірма «Полтавпиво» збільшило збиток у 1,9 рази в порівнянні з 2010 роком - до 7,421 млн грн.

У листопаді 2011 року Антимонопольний комітет України дозволив ВАТ "Ставропольський пивоварний завод" (Ставрополь, РФ) придбати контроль над ТОВ "Емпоріум-П" (Полтава), якому належить 96,39% ПАТ "Фірма "Полтавпиво".

Довідка УНІАН. ПАТ "Фірма "Полтавпиво" створене на базі Полтавського пивзаводу, який був побудований у 1965 році. Завод виробляє пиво під брендом «Полтава».