29 спиртзаводів перепрофілюють на виробництво біоетанолу

Уряд України планує організувати виробництво біоетанолу на потужностях спиртових і цукрових заводів, перепрофілювавши протягом 2013-2014 років 29 спиртових заводів.

Про це сказано в Програмі активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки, затвердженій постановою уряду №187 і розміщеній на сайті Кабміну.

При цьому технологія азеотропної ректифікації буде застосована для перепрофілювання 24 заводів (22 – у 2013 р. і 2 – у 2014 р.), а на решті п'яти заводах буде введено технологію виробництва біоетанолу на молекулярних ситах.

Для реалізації зазначених цілей, за підрахунками Кабміну, необхідно 350 млн грн, із яких 30 млн грн планується виділити з місцевих бюджетів, решту суми – з інших джерел фінансування.

Відповідальними за перепрофілювання спиртзаводів Кабмін призначив першого віце-прем'єр-міністра України Сергія Арбузова і Міністерство аграрної політики та продовольства.

Зазначимо, що перепрофілювання спиртових заводів і встановлення на них необхідного обладнання для обезводнення спирту дасть можливість використовувати його як моторне пальне.

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