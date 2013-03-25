«Київхліб»: ситуація з доставкою хлібобулочних виробів до Києва і області стабілізується

Найбільший виробник хлібобулочних виробів у Київському регіоні компанія «Київхліб» повідомляє, що ситуація з доставкою хлібобулочної продукції до торгової мережі столиці і області стабілізується.

Згідно з повідомленням, у понеділок понад 1 тисячі торгових точок були забезпечені хлібом згідно із замовленням.

До того ж, 25 березня компанія одержала на 39% більше замовлень, ніж зазвичай. Виконати їх компанія мала намір до 15.00. Доставка хлібобулочних виробів у проблемні точки столиці і області, згідно з розпорядженням керівництва «Київхлебу», триватиме до опівночі.

У компанії також зазначили, що перебоїв з виробництвом хлібобулочної продукції у період з 22 по 25 березня не було.

Зазначимо, що 23 березня у зв'язку зі складними погодними умовами були перебої з постачанням хліба від підприємств компанії «Київхліб» до магазинів Києва і області.

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