У Росії проблеми з реєстрацією грузинських вин і мінеральної води

Тільки два грузинські винзаводи і два виробники мінеральної води з 40 підприємств, що допущені до реєстрації продукції в РФ за підсумками першої перевірки Росспоживнагляду, надали документи та зразки продукції, повідомила у вівторок прес-служба російського відомства.

Перший етап інспекції проходив з 25 лютого по 1 березня, за його підсумками 36 алкогольних підприємств і чотири виробники мінеральної води дістали можливість зареєструвати свою продукцію для продажу в РФ. Раніше глава Росспоживнагляду Геннадій Онищенко повідомляв, що у грузинської сторони виникли проблеми з отриманням віз для поїздки в Росію з метою реєстрації зразків продукції. Після цього Росспоживнагляд звернувся до МЗС РФ з проханням вирішити це питання.

"На державній реєстрації перебувають документи та зразки бутильованої виноробної продукції від двох грузинських виробників і двох грузинських виробників мінеральної води з числа тих, які за результатами першої поїздки експертів Росспоживнагляду могли надати документацію та зразки продукції для проходження процедури державної реєстрації", - йдеться в релізі.

Як повідомляв УНІАН, ввезення на російський ринок грузинських вин і мінеральної води було заборонено навесні 2006 року. Це відбулося на тлі загострення грузино-російських відносин, офіційною причиною заборони було названо низьку якість грузинської продукції. У Грузії це рішення називали політично мотивованим.

20 грудня 2012 року Президент РФ Володимир Путін заявив, що країна виконає свої зобов'язання перед Грузією в рамках СОТ і допустить її товари на свій ринок.

Читайте також:

Грузинські виробники не поспішають повертатися на російський ринок