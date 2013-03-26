«Укрексімбанк» відкрив кредитні лінії на 232 млн грн для компанії «Галичина»

«Укрексімбанк» відкрив дві кредитні лінії для молочної компанії «Галичина» на загальну суму 232 млн грн.

Про це компанія «Галичина» повідомила в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно з повідомленням, на підставі підписаного сторонами 20 березня кредитного договору, «Укрексімбанк» відкрив компанії «Галичина» мультивалютну непоновлювану кредитну лінію на 201 млн грн під 20% річних у гривні та 11% - у доларах США строком на 60 місяців, а також поновлювану кредитну лінію на 31 млн грн під 20% річних строком на 12 місяців. Загальний ліміт заборгованості з урахуванням обох кредитних ліній встановлений на рівні 350 млн грн.

Компанія має намір використати кредитні кошти для рефінансування поточної заборгованості перед "ВТБ Банком" на суму 71 млн грн і 11,88 млн дол., викупу облігацій на 35,18 млн грн і поповнення обігових коштів на 31 млн грн.

Довідка УНІАН. Великий український виробник молочної продукції «Галичина» працює на ринку України з 1998 року. Основним видом діяльності компанії є виробництво та реалізація продукції з незбираного молока, а також сухого молока і масла під торговими марками «Галичина», «Мої корівки», «Молочна родина».

«Укрексімбанк» (Державний експортно-імпортний банк України), що входить до групи найбільших банків України за обсягом активів, працює на ринку України з 1992 року, на 100% знаходиться у власності держави.