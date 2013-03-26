Industrial Milk Company розподілить торішній прибуток на зборах акціонерів 24 квітня

Варшава. Акціонери одного з найбільших в Україні виробників молока компанії Industrial Milk Company SA мають намір розподілити торішній прибуток на своїх зборах 24 квітня.

Про це компанія повідомила в системі розкриття інформації Варшавській фондовій біржі, на якій з травня 2011 року котируються її папери.

IMC 24 квітня в Люксембурзі, де зареєстрована компанія, має намір двічі провести збори акціонерів, зокрема одне надзвичайне, на якому вирішить питання про створення авторизованого акціонерного капіталу в 20 тис. євро.

На звичайних зборах акціонери також планують затвердити звіти за минулий рік, звільнити від відповідальності правління за звітний період і підтвердити мандати його членів.

Як повідомляв УНІАН, у лютому аналітики брокерської компанії польського відділення ING погіршили прогноз чистого прибутку Industrial Milk Company минулого року - через слабкі продажі у другій половині року - до 21 млн з прогнозованих раніше 30,9 млн дол.

Компанія поки не публікувала результатів за весь 2012 рік, а за перші три квартали IMC збільшив чистий прибуток на 4% - до 20,6 млн дол. при зростанні виручки в 3,7 рази - до 54,3 млн дол.

Довідка УНІАН. Заснована в 2007 році Industrial Milk Company, крім виробництва молока, займається вирощуванням, зберіганням та переробкою сільськогосподарських культур. За останніми даними за 2012 рік, компанія орендувала в Полтавській, Чернігівській і Сумській областях 82,7 тис. га землі і володіла складськими приміщеннями потужністю зберігання 223 тис. тонн.

Компанія, яка на кінець вересня минулого року оцінювала свої активи в 208,5 млн дол., коштувала на Варшавській фондовій біржі в понеділок, 25 березня, близько 147 млн ​​дол.

За останніми даними, 59,08% акцій IMC належало Agrovalley Limited, 9,58% - входить до групи ВТБ «Російському комерційному банку», 5,1% - польській Amplico PTE. Решта 26,24% - free float.