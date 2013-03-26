Кабмін підвищив вартість акцизних марок на алкоголь і сигарети у 2,6 рази

Кабінет Міністрів України вирішив запровадити з 1 травня акцизні марки нового зразка на алкоголь і сигарети, підвищивши їх вартість у 2,6 рази.

Цю норму закріплено постановою Кабміну №188 від 13 березня 2013 року.

Згідно з постановою, вартість акцизної марки на алкоголь збільшиться до 0,27 грн за шт проти діючих 0,103 грн за шт, а для тютюнових виробів ця сума збільшиться до 0,142 грн за шт проти 0,055 грн за шт.

Як раніше повідомляв УНІАН, 20 листопада 2012 року Верховна Рада прийняла Закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо перегляду ставок деяких податків і зборів», яким зокрема передбачається підвищення ставки акцизу на пиво з 1 січня 2013 року до 0,87 грн за літр.

Документ також передбачає підвищення ставки акцизу на кріплені вина до 2,51 грн/л з 2,33 грн/л, ігристі вина - до 3,65 грн/л з 3,38 грн/л, сидр - до 0,5 грн/л з 0,46, спирт етиловий концентрацією спирту 80 об. % і більше - до 49,49 грн за літр 100% спирту із 45,87.