УКАБ: рослинникам потрібно 150 млрд грн капінвестицій для впровадження сучасних технологій

Українським рослинникам для впровадження сучасних технологій, що дозволяють конкурувати з іноземними виробниками на зовнішніх ринках, необхідні капітальні інвестиції в розмірі 150 млрд грн, вважають в асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» (УКАБ).

Згідно з прес-релізом асоціації, внутрішні фінансові джерела не можуть забезпечити зазначений обсяг фінансування, тому аграріям необхідно залучати капітал на світових ринках.

Крім того, в УКАБ вважають, що обсяги фінансування, які розраховуються як потреби для проведення польових робіт, не враховують капітальних інвестицій, необхідних для техніко-технологічного переоснащення виробництва.

Як раніше повідомляв УНІАН, за даними Міністерства аграрної політики і продовольства, для проведення весняно-польових робіт у 2013 році аграріям необхідно 39 млрд грн, що на 1,7 млрд більше, ніж у 2012 році. З цієї суми власні кошти сільгоспвиробників становлять 31 млрд грн.

Дефіцит коштів може бути покритий за рахунок залучення комерційних кредитів (3,7 млрд грн), банківських кредитів (3,8 млрд грн) і коштів від укладання форвардних контрактів Аграрним фондом та Державної продовольчої зернової корпорації України (300 млн грн).

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Рада відхилила закон про державну підтримку сільського господарства