«Укрлендфармінг» планує до 2016 року збільшити земельний банк на 42,3%

Найбільший агрохолдинг в Україні «Укрлендфармінг» планує до 2016 року збільшити земельний банк до 757 тис. га, що на 42,3% більше, ніж компанія контролювала до кінця 2012 року.

Про це йдеться в проспекті емісії єврооблігацій холдингу, що знаходиться у розпорядженні УНІАН.

Згідно з документом, збільшувати земельний банк «Укрлендфармінг» планує в основному за рахунок придбання інших сільськогосподарських підприємств.

У проспекті емісії також повідомляється, що торік територія земельних ділянок, контрольованих компанією, збільшилася на 4,7% до 532 тис. га, з яких в обробці знаходилося 443,2 тис. га. Цього року холдинг оброблятиме 505 тис. га землі.

Валовий збір зернових у компанії в 2012 році становив 1,89 млн тонн, що на 1% більше, ніж у 2011 році. Урожай кукурудзи зріс до 1,39 млн тонн проти 1,37 млн тонн у 2011 році, валовий збір пшениці скоротився на 7,1% до 409 тис. тонн, а врожай ячменю становив 84 тис. тонн, що на 35,7% менше, ніж у 2011 році. Крім того, минулого року врожай цукрового буряка становив 1,6 млн тонн проти 1,8 млн тонн у 2011 році.

У документі також зазначено, що за підсумками 2012 року «Укрлендфармінг» збільшив чистий прибуток до 541,6 млн дол., що на 8,6% більше, ніж у 2011 році. Виручка компанії виросла на 40,6% - до 1,9 млрд дол., а EBITDA скоротилася на 3,3% - до 791,5 млн дол.

Довідка УНІАН. До складу «Укрлендфармінгу» входить 146 зерносховищ, 19 птахофабрик, 19 м'ясокомбінатів, дев'ять ферм з вирощування курей-несучок, шість насіннєвих заводів, шість цукрових заводів, шість комбікормових заводів, три селекційні господарства, три репродуктори, два заводи з виробництва шкіри і завод з виробництва яєчних продуктів.

Компанію контролює український бізнесмен Олег Бахматюк.