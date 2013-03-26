Аграрна біржа проведе чергові торги 10 квітня

Аграрна біржа проведе чергові торги в електронній системі 10 квітня, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Згідно з повідомленням, за результатами обговорення умов торгівлі на Аграрній біржі для спрощення умов участі в торгах керівництво біржі ухвалило рішення знизити розмір гарантійного забезпечення та розділити процедуру його внесення на два етапи.

«Ми намагаємося максимально піти назустріч аграрному бізнесу, і тому знижуємо розмір гарантійного забезпечення», - цитує прес-служба директора Аграрної біржі Олександра Марюхнича. За його словами, це рішення було ініційоване самими аграріями та проаналізовано фахівцями біржі.

Як повідомляв УНІАН, Аграрна біржа України 5 грудня 2012 року провела перші торги в електронній торговій системі (ЕТС), за підсумками яких було укладено 11 договорів на загальну суму понад 2,4 млн грн.

На других торгах біржі 22 січня ц.р. реалізували 225 тис. тонн пшениці з Аграрного фонду із запланованих 300 тис. тонн.

Довідка УНІАН. Державна аграрна біржа була створена в 2005 році з метою розвитку ринку сільськогосподарської продукції.

Кабінет Міністрів на засіданні 31 жовтня 2012 року прийняв рішення про скасування обов'язкової реєстрації зовнішньоекономічних контрактів у разі продажу сільськогосподарської продукції на Аграрній біржі та інших товарних біржах, сертифікованих у встановленому законодавством порядку.