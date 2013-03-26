Агрохолдинг «Авангард» планує збільшити виробництво яєць на 37%

Один з найбільших виробників курячих яєць в Україні промислова група «Авангард» у 2013 році має намір збільшити виробництво яєць до 8,6 млрд шт, що на 36,5% більше, ніж у 2011 році, сказано в презентаційних матеріалах компанії.

Компанія також планує збільшити поголів'я курей-несучок в 2013 році на 23,3% порівняно з 2012 роком - до 30,1 млн штук. Водночас «Авангард» цьогоріч збирається завершити будівництво птахофабрик «Авіс» (Хмельницька обл.) та «Чорнобаївське» (Херсонська обл.).

У матеріалі уточнюється, що другий етап будівництва птахофабрики «Авіс» планується закінчити у першій половині 2013 року, після чого комплекс вийде на повну потужність - 5,2 млн курей-несучок. Водночас введення в експлуатацію на базі «Авіс» першої черги біогазового заводу заплановано на грудень 2013 року, другої - на грудень 2014 року.

У 2013 році «Авангард» також має намір збільшити потужності птахокомплексу «Чорнобаївське». На першому етапі планується відкриття майданчиків для утримання 1,26 млн курей-несучок (перше півріччя), а на другому - відкриття майданчиків для утримання 2,97 млн голів птиці. Введення в експлуатацію біогазового заводу, як і на «Авісі», заплановане на грудень 2013 року (перша черга) і грудень 2014 року (2 черга).

Крім того, група планує збільшити потужності з переробки яєць на заводі «Імперово Фудз» - до 10 млн шт. на добу наприкінці року з 6 млн шт. на добу в березні.

Як повідомляв УНІАН, «Авангард» у 2012 році збільшив обсяг продажів яєць на 360 млн штук (7,4%) - до 5,2 млрд штук. Загальний обсяг виробництва яєць становив 6,287 млрд штук, що на 5,6% більше показника 2011 року. Водночас експорт яєць зріс на 75% - до 516 млн штук. Поголів'я курей-несучок зросло на 11% порівняно з 2011 роком - до 22,8 млн.

За підсумками 2012 року «Авангард» збільшив чистий прибуток до 228,2 млн дол., що на 16,3% більше, ніж у 2011 році.

Довідка УНІАН. Холдинг «Авангард» (Avangard) - одна з найбільших агропромислових груп України, компанії якої спеціалізуються на виробництві курячих яєць і продуктів яєчної переробки.

Підприємства групи розташовані в 14 з 24 областей України та в АР Крим.

Згідно зі звітом «Фінансово-аналітичної групи Про-Консалтинг», «Авангард» виробляє 32% загального обсягу курячих яєць в Україні (51% загального обсягу яєць, вироблених на промислових підприємствах) і 87% загального обсягу сухих яєчних продуктів, вироблених в Україні за 2011 рік.