Міндоходів виступає за диференційований сільгоспподаток замість пільг з ПДВ

Міністерство доходів і зборів України висловлює стурбованість дедалі частішими випадками зловживань під час використання податкових пільг в аграрній сфері та називає введення диференційованого сільськогосподарського податку (залежно від виду діяльності) одним із основних способів досягнення фінансової стабільності в галузі. Про це УНІАН повідомили у прес-службі міністерства.

У Міндоходів відзначили, що в 2012 році пільговим режимом оподаткування, що передбачає право виробника не платити податок на додану вартість, а залишати його для власних фінансових потреб, скористалися 16 тис. сільгоспвиробників. Загальний обсяг неоплаченого податку, що залишився у розпорядженні аграріїв, становив 14,7 млрд грн. «Крім того, для виплати компенсації товаровиробникам за продане молоко і м'ясо в живій вазі на переробні підприємства на спеціальні рахунки, відкриті в органах Держказначейства, було перераховано 1,1 млрд грн податку на додану вартість», - повідомили у прес-службі.

Утім, відзначають в міністерстві, незважаючи на такі істотні державні преференції, економічної стабільності в галузі так і не досягли. «Головною причиною тому є використання сільгосппідприємств у схемах ухилення від сплати податків, що дозволяє скорочувати надходження з податку на додану вартість підприємствам інших галузей», - говориться в повідомленні.

Як доказ наведено приклади ухилення від сплати податків. Зокрема, зареєстроване в Києві підприємство в листопаді-грудні 2012 року і в січні 2013 року поставляло продукцію на 220,9 млн. грн і одночасно виписувало податкові накладні приватному підприємству у Львівській області, сформувавши, таким чином, податковий кредит у розмірі 44,2 млн. грн. Подібними ж оборудками займалося підприємство в Дніпропетровській області: при загальному обороті в 58,8 млн. грн податковий кредит іншим підприємствам становив 11,7 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, у вересні 2012 року Президент України Віктор Янукович дав доручення проаналізувати ефективність податкових пільг як стимулу розвитку галузей і реального сектора економіки. Інвентаризувати систему податкових пільг і дотацій рекомендувала також місія Міжнародного валютного фонду, що працювала в Україні в січні-лютому 2013 року. На початку березня 2013 року міністр доходів і зборів Олександр Клименко повідомив, що міжвідомча комісія у складі фахівців Міндоходів, Мінфіну і Мінекономрозвитку аналізує ефективність надання пільг.

Обсяг податкових пільг, закладений до державного бюджету на 2013 рік, становить 70 млрд грн.