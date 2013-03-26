Fitch присвоїло єврооблігаціям «Укрлендфармінгу» рейтинг "B" зі стабільним прогнозом

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings присвоїло рейтинг "B" 5-річним євробондам, випущеним вертикально інтегрованим агрохолдингом «Укрлендфармінг» на суму 275 млн доларів з купоном 10,875%, йдеться в повідомленні агентства, переданому УНІАН.

Рейтинг зворотності активів встановлено на рівні "RR4". Довгостроковий рейтинг емітента в національній валюті встановлено на рівні «В +», а національний рейтинг - «AA + (ukr)». Прогнози за всіма рейтингами стабільні. Рейтинг «В» відображає ризики суверенного рейтингу України.

При цьому Fitch Ratings присвоїло агрохолдингу «Укрлендфармінг» довгострокові рейтинги дефолту емітента (РДЕ) в іноземній і національній валюті на рівні «B» і «B +» відповідно. Агентство також підтвердило національний довгостроковий рейтинг компанії на рівні «АА +» (укр.). Прогноз всіх рейтингів - «стабільний».

Як повідомляв УНІАН, 22 березня агрохолдинг «Укрлендфармінг» розмістив 5-річні євробонди на суму 275 млн дол. з прибутковістю 10,875% річних за початкового плану розмістити євробонди на суму 500 млн дол. з орієнтовною прибутковістю 10,5-11%.

Раніше рейтингове агентство S&P присвоїло планованому випуску облігацій «Укрлендфармінг» рейтинг «В-». Рейтинг очікуваного рівня відшкодування боргу - «4», що відображає очікування «середнього» (30-50%) відшкодування боргу у разі дефолту.

Довідка УНІАН. Група компаній Ukrlandfarming («Укрлендфармінг») - один із провідних вертикально інтегрованих агрохолдингів України. В управлінні Ukrlandfarming знаходиться понад 530 тис. га землі. Основні напрямки діяльності: рослинництво, насінництво, молочне і м'ясне тваринництво, птахівництво, виробництво яєць і яєчного порошку, виробництво цукру, переробка, зберігання і торгівля зерновими і технічними культурами та ін. Компанію контролює український бізнесмен Олег Бахматюк.