Агрохолдинг «Мрія» минулого року збільшив чистий прибуток на 16%

Один із найбільших українських агрохолдингів «Мрія» у 2012 році збільшив чистий прибуток до 174,3 млн дол. зі 150 млн дол. у 2011 році.

Про це йдеться у фінансовому звіті компанії.

Виручка компанії за звітний період збільшилася до 563 млн дол. з 425,7 млн дол. у 2011 році.

Операційний прибуток компанії в 2012 році зріс на 5,8% - до 207,6 млн дол.

Показник EBIDTA (прибуток до вирахування відсотків, податків і амортизації) агрохолдингу за підсумками 2012 року збільшився на 41% - до 254,8 млн дол., маржа EBIDTA за цей же період зросла до 45,3% порівняно з 42,3% роком раніше.

У 2012 році короткострокові зобов'язання компанії зросли на 55% - до 175,3 млн дол., а довгострокові – на 9,7% і становили 261 млн дол.

Вартість активів агрохолдингу станом на кінець 2012 року збільшилася до 1,4 млрд дол. з 1,1 млрд дол. на кінець 2011 року.

Компанія в 2012 році збільшила потужності зберігання зернових та олійних удвічі - до 820 тис. тонн і більш ніж утричі збільшила потужності для зберігання картоплі - до 116 тис. тонн.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці січня міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підвищило довгостроковий рейтинг дефолту емітента (IDR) до рівня «В» з «В-». Fitch Ratings також підвищило національний довгостроковий рейтинг агрохолдингу до рівня «A-(ukr)» з «BBB + (ukr)», прогноз «стабільний».

Крім того, агентство підвищило рейтинг п'ятирічних боргових цінних паперів агрохолдингу, випущених на суму 250 млн дол. США, до рівня «B» з «B-» при рейтингу повернення активу «RR4».

Довідка УНІАН. Багатопрофільний агрохолдинг «Мрія», який контролює родина українських бізнесменів Гутів, у 2008 році через зареєстровану на Кіпрі компанію Mriya Agro Holding Plc залучив 90 млн дол. шляхом продажу на Франкфуртській біржі 20% акцій.