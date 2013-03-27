Рівень води в річках моніторять щогодини, стверджує Вілкул

Штаб з ліквідації надзвичайної ситуації щогодини проводить моніторинг рівня води у річках для ухвалення рішень з уникнення паводків і підтоплень населених пунктів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це перед засіданням уряду заявив віце-прем'єр-міністр Олександр Вілкул.

«Зараз працює штаб з ліквідації надзвичайної ситуації. У п'ятницю я проведу чергове засідання штабу на Волині. Встановлено постійний моніторинг: щогодини одержуємо інформацію про рівень води у річках. Усі служби роблять все для ефективного пропуску паводка. Ситуація аномальна і нестандартна», - зазначив О.Вілкул.

До того ж віце-прем'єр уточнив, що українські водосховища мають достатній резерв для прийому паводкової води.

«І завдання уряду цей резерв ефективно використовувати», - додав О.Вілкул.

Як повідомляв УНІАН, 22-24 березня по Україні прокотився циклон, що накрив 13 областей країни, включаючи столицю - Київ. З 20 березня спеціальні служби з ліквідації наслідків стихії працюють у цілодобовому режимі. За інформацією віце-прем'єр-міністра О.Вілкула, на сьогодні проїзд до всіх населених пунктів, що відрізані стихією, вже забезпечено, електропостачання відновлене на всіх потерпілих територіях, окрім 10 населених пунктів у Полтавській області, де вже працюють бригади енергетиків з сусідніх областей.