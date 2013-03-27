Вілкул: збитки від аномального снігопаду становитимуть десятки мільйонів гривень

Збитки, завдані народному господарству України в період аномального снігопаду 22-24 березня, будуть остаточно підраховані за підсумками повної ліквідації наслідків стихії, проте, за попередніми підрахунками, ця сума буде обчислюватися десятками мільйонів гривень.

Як передає кореспондент УНІАН про це, відповідаючи на запитання УНІАН, заявив віце-прем'єр-міністр Олександр Вілкул перед засіданням уряду.

«Обсяг збитків буде озвучений за підсумками аналізу, який можна буде зробити після закінчення ліквідації наслідків. Цифри будуть менше - максимум десятки мільйонів гривень», - сказав О.Вілкул.

До того ж він зазначив, що на сьогодні в Україні забезпечено проїзд до всіх населених пунктів, а зі знеструмлених населених пунктів без світла залишаються тільки 10. «На сьогодні з 1103 населених пунктів, проїзд відкритий скрізь і немає населених пунктів, де закрито проїзд. З 1207 населених пунктів, які були знеструмлені, залишилися тільки 10 - туди ми мобілізували і перевели бригади енергетиків з сусідніх областей. До кінця дня проблеми усунуть», - сказав віце-прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, 22-24 березня по Україні прокотився циклон, що накрив 13 областей країни, включаючи столицю - Київ. З 20 березня спеціальні служби з ліквідації наслідків стихії працюють у цілодобовому режимі.