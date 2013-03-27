Експерти прогнозують зростання агровиробництва в Україні

Зростання агровиробництва в Україні в 2013 році може становити 3,5% і більше з урахуванням його високого потенціалу, повідомили УНІАН в інвестиційній компанії Concorde Capital.

«Ми робимо припущення про 3,5% зростання агровиробництва, при цьому ми відзначаємо високий потенціал значнішого зростання в секторі», - зазначається у повідомленні.

У Concorde Capital також зазначили, що за підсумками минулого року сільське господарство показало спад на 4,5% у зв'язку зі скороченням урожаю зерна на 18,6% порівняно з 2011 роком. Проте в 2013 році вірогідність дуже несприятливих погодних умов, які стали причиною скорочення урожаю в 2012 році, невелика, що дасть можливість агросектору показати зростання.

Як раніше повідомляв УНІАН, експерти прогнозують валовий збір зернових у 2013 році на рівні 53-55 млн тонн, тоді як у 2012 році обсяг урожаю становив 46,2 млн тонн. Проте через несприятливі погодні умови у другій половині березня, в центральних областях країни затримується початок весняно-польових робіт, що може негативно позначитися на майбутньому врожаї.

Довідка УНІАН. Concorde Capital – українська інвестиційна компанія, що працює на ринку з 2004 року. Компанія надає повний спектр інвестиційно-банківських, брокерських послуг, а також послуг з управління активами.