Зовнішньоторгівельний оборот агропродукції за два місяці зріс на 28% - до 4,4 млрд дол.

Зовнішньоторгівельний оборот продукції агропромислового комплексу за підсумками січня-лютого цього року становив 4,4 млрд дол., що на 27,9% більше, ніж за аналогічний період 2012 року, повідомили в Міністерстві аграрної політики та продовольства.

Згідно з повідомленням, обсяг експорту агропромислової продукції за перші два місяці 2013 року зріс порівняно з січнем-лютим 2012 року на 26,3% - до 3 млрд дол., а обсяг імпорту – на 31,5%, до 1,4 млрд дол.

Виручка українських аграріїв від експорту продукції рослинництва за вказаний період становила 2,8 млрд дол., що на 27,7% більше, ніж за перші 2 місяці минулого року. Зростання обсягу експорту продукції тваринництва становило 6,2%, або 163,4 млн дол. Основними експортерами української сільгосппродукції виступили Російська Федерація, Індія та Іспанія.

У січні-лютому Україна купила продукцію рослинництва на зовнішніх ринках на суму 1,1 млрд дол., що на 29,7% більше, ніж за аналогічний період 2012 року. Обсяг імпорту продукції тваринництва зріс на 38,2% і становив 316 млн дол. До трійки країн, з яких Україна імпортувала агропромислову продукцію, входять Туреччина, Російська Федерація та Німеччина.

Довідка УНІАН. За даними Держстату, в 2012 році Україна поставила на зовнішні ринки продуктів тваринництва, рослинництва, жирів і масел тваринного або рослинного походження, а також готових харчових продуктів на суму 17,9 млрд дол., тоді як обсяг імпорту цих товарів становив 7,4 млрд дол.