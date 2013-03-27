Аграрії цього року отримають 5 млн грн компенсації за придбання доїльних апаратів

У 2013 році на компенсацію аграріям за придбання доїльних апаратів з державного бюджету виділено 5 млн. грн, повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства аграрної політики і продовольства України.

Згідно з повідомленням, виплати здійснюватимуться в розрахунку до 5 тис. грн за одну установку індивідуального доїння. Водночас на компенсацію можуть розраховувати сільгоспвиробники, які тримають три і більше корів.

За прогнозом міністра аграрної політики і продовольства Миколи Присяжнюка, цього року аграрії куплять тисячу доїльних установок.

«Ми плануємо, що селяни куплять тисячу таких установок. Таким чином, господарі зможуть поліпшити якість молока, яке вони реалізують», - цитує прес-служба міністра.

У відомстві зазначили, що прийом заявок на відшкодування вартості установок індивідуального доїння триває.

Як повідомляв УНІАН, уряд у 2013-2014 рр. планує спрямувати на будівництво 153 тваринницьких комплексів в Україні 2,6 млрд грн, з яких 710 млн. грн буде виділено з державного бюджету, а решту суми буде залучено з інших фінансових джерел. За зазначений період у молочному господарстві буде побудовано 84 об'єкти на 69,1 тис. голів корів.

Довідка УНІАН. Виробництво обробленого молока в Україні в 2012 році зросло порівняно з 2011 роком на 6% - до 909 тис. тонн, а виробництво кисломолочних продуктів - на 3,6%, до 486 тис. тонн.